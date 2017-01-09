Результаты игрового дня МХЛ

«Белые Медведи» в Челябинске уступили «Омским Ястребам» со счётом 6:7.
МХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2017, понедельник. 12:30 МСК
Челябинск
6 : 7 2:2, 1:3, 3:2
Омская область
1:0 – Охотюк (Кулиев, Афонасьевский) – 03:02 (5x4), 1:1 – Рожковский (Образцов, Самохвалов) – 10:04 (5x5), 2:1 – Кулиев (Афонасьевский) – 11:45 (5x5), 2:2 – Ковалёв – 19:40 (5x5), 2:3 – Блинов – 24:29 (5x5), 3:3 – Карпухин – 26:59 (5x5), 3:4 – Лобанов (Блинов) – 33:07 (5x5), 3:5 – Манукян (Ковалёв, Третьяков) – 39:29 (5x4), 4:5 – Афонасьевский – 43:55 (5x5), 4:6 – Самохвалов (Завгородний, Образцов) – 44:21 (5x5), 4:7 – Манукян (Третьяков, Яценко) – 46:48 (5x5), 5:7 – Волков (Шафигулин, Охотюк) – 47:48 (5x5), 6:7 – Афонасьевский (Кулиев) – 59:05 (5x5)
ХК МВД одержал гостевую победу над «Чайкой» со счётом 5:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2017, понедельник. 13:00 МСК
Нижний Новгород
3 : 5 1:0, 0:4, 2:1
Балашиха
1:0 – Шетле (Веряев, Бабрусёв) – 11:06 (5x4), 1:1 – Торопченко (Андреев) – 24:41 (5x5), 1:2 – Читава (Широченко) – 24:55 (5x5), 1:3 – Чебыкин (Андреев, Грищенко) – 25:49 (5x4), 1:4 – Чебыкин (Андреев, Торопченко) – 31:00 (5x5), 2:4 – Комаров (Потапов, Коротин) – 41:39 (5x5), 3:4 – Зубов (Коротин, Жилов) – 49:07 (5x5), 3:5 – Торопченко (Александров) – 59:06 (en)
«Алмаз» на домашней площадке уверенно переиграл ХК «Рига» со счётом 4:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2017, понедельник. 14:00 МСК
Череповец
4 : 1 0:1, 1:0, 3:0
Рига
0:1 – Сичев (Барановскис, Калькис) – 04:21 (5x5), 1:1 – Заплатников (Юшкевич) – 23:50 (5x5), 2:1 – Гераськин (Грачёв, Скобелев) – 40:38 (5x5), 3:1 – Грачёв (Гераськин, Скобелев) – 58:25 (5x5), 4:1 – Данилов (Колесников, Шляхтов) – 59:52 (en)
«Снежные Барсы» дома проиграли «Реактору» со счётом 3:5.
МХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2017, понедельник. 16:00 МСК
Астана
3 : 5 1:0, 1:4, 1:1
Нижнекамск
1:0 – Мелихов (Боровиков, Полохов) – 11:59 (5x4), 2:0 – Голубев (Сейтанов) – 25:26 (5x5), 2:1 – Галеев (Хафизов, Голубович) – 32:41 (5x4), 2:2 – Галеев (Сорокин, Хафизов) – 37:07 (5x5), 2:3 – Пачин (Пикушин, Чабатов) – 37:51 (5x5), 2:4 – Тимиров (Хасанов) – 39:27 (5x5), 2:5 – Набиуллин – 41:17 (4x5), 3:5 – Макеев (Боровиков) – 48:24 (4x5)
«Авто» одержал гостевую победу над «Толпаром» со счётом 2:1 Б.