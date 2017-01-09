Тихонов: СКА сделал достаточно для победы в основное время, перебили все штанги

Нападающий СКАподелился впечатлениями от матча с ЦСКА, в котором его команда одержала победу по буллитам со счётом 3:2.«Когда мы играем с ЦСКА, у нас всегда бывают тяжёлые и жёсткие игры. Этот матч был за первое место, он был очень важным. Всегда хочется выиграть в основное время. Думаю, что мы сделали достаточно для этого, перебили все штанги. Пара отскоков была не в нашу пользу. Но главное, что мы вырвали победу. Когда был момент с незасчитанным голом ЦСКА в овертайме, у нас полкомады с лавки вскочило. Было видно, что там был явный офсайд. Даже судьи быстро решили, что там было „вне игры“, — передаёт слова Тихонова корреспондент „Чемпионата“ Виктория Шмелёва.