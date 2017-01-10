«Даллас» забросил 6 шайб «Лос-Анджелесу» и прервал серию из 3 поражений

«Даллас Старз» добыл непростую победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 6:4 в пользу гостей.
В составе «звёзд» отличились Бретт Ритчи (20-я минута), Тайлер Сегин (30), Джейми Олексиак (38), Девин Шор (43), Иржи Гудлер (48) и Патрик Шарп (60). У «королей» голы на счету Ника Шора (36), Дастина Брауна (43), Анже Копитара (45) и Дрю Даути (46).
Благодаря этой победе «Даллас» прервал серию из трёх поражений.