Райан: некоторые моменты должны оставаться внутри команды

Форвард «Оттавы Сенаторз» Бобби Райан прокомментировал тот факт, что в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (0:1) остался в запасе по решению главного тренера команды Ги Буше.«Тренер сказал, что это наше внутреннее дело, и оно таким останется. Я знаю, что это не поможет вашей работе и тем спекуляциям, которые вы должны распространить вокруг этой истории. Но некоторые моменты должны оставаться внутри команды, и это один из них. Дело уже сделано», – сказал Райан.Ранее Буше отказался давать конкретный ответ, почему вывел Райана из состава на этот матч.«Есть комплексные причины, которые не могут быть озвучены», – сообщил специалист на одной из пресс-конференций.