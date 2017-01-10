Рафф: я хотел, чтобы сегодня забили Ричи, Шарп и Гудлер

Главный тренер «Даллас Старз» Линди Рафф прокомментировал победу над «Лос-Анджелес Кингз» (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Перед игрой я сказал: нужно, чтобы сегодня забили три парня. Я хотел, чтобы сегодня забили Ричи, Шарп и Гудлер. После игры меня спросили, почему я не назвал среди них Икина.Замена вратаря? У Лехтонена сегодня было немало проблем. Просто ситуация развивалась так, что в определённый момент это нужно было сделать. Думаю, Ниеми сделал кое-что для нас. Нам было нелегко», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.Гудлер забил первый гол в сезоне (после 15 матчей без голов), Шарп – 2-й (после 7 матчей без голов), Ричи – 8-й (после 12 матчей без голов). Коди Икин в 19 матчах нынешнего сезона не забил ни одного гола.