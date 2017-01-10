Саттер: в матче с «Далласом» были моменты, когда Будай всё видел

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Дэррил Саттер прокомментировал поражение от «Даллас Старз» (4:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Когда команда пропускает 5-6 голов, тут обычно вина лежит и на защитниках, и на вратаре. Но сегодня были моменты, когда вратарь всё видел. После пятого гола я собирался заменить Будая, но нужно было дать Заткоффу разогреться, потому это произошло не сразу.
Быстрые ответы «Далласа» на наши голы? На мой взгляд, это произошло только один раз. Сначала они вели в счёте, а в конце забивали уже в пустые ворота», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.