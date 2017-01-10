Саттер: в матче с «Далласом» были моменты, когда Будай всё видел

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз»прокомментировал поражение от «Даллас Старз» (4:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Когда команда пропускает 5-6 голов, тут обычно вина лежит и на защитниках, и на вратаре. Но сегодня были моменты, когда вратарь всё видел. После пятого гола я собирался заменить Будая, но нужно было дать Заткоффу разогреться, потому это произошло не сразу.Быстрые ответы «Далласа» на наши голы? На мой взгляд, это произошло только один раз. Сначала они вели в счёте, а в конце забивали уже в пустые ворота», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.