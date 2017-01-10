Хичкок: Тарасенко проводит свой лучший год и заслужил попадание на Матч звёзд

Главный тренер «Сент-Луис Блюз»прокомментировал попадание нападающегов состав на Матч звёзд НХЛ.«Он заслужил это своей работой. Он очень эффективный игрок для нас. Я уже говорил раньше, что он во многом похож на Бретта Халла, его тоже недооценивают как распасовщика, человека, который может отдать точный пас открывшемуся партнёру. Тарасенко проводит свой лучший год, растёт как игрок. Весь год он проделывает невероятную работу, решая исходы матчей», — цитирует Хичкока STL Today.