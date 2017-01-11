Малкин: хочу увидеть на Матче звёзд Макдэвида и Мэттьюса и сделать пару селфи

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, выбранный для участия в Матче звёзд НХЛ, пошутил, что постарается сделать там несколько совместных фото с суперзвёздами.
«Очень хочу увидеть новые лица на Матче звёзд, такие как Коннор Макдэвид и Остон Мэттьюс. Может, удастся сделать парочку селфи с суперзвёздами. Возможно, они захотят сделать фото со мной, я то с ними точно хочу.
Матчи будут непростыми, ведь мы будем играть против суперталантливых хоккеистов. Это классно, но нелегко. Будет больше шансов забить. Мне нравятся эти игры.
Если Шульц будет играть и в следующем сезоне, как сейчас, он вполне может попасть на Матч звёзд. Кессел заслужил играть там, но в состав прошли только я и Сид. Я знаю, что болельщики любят Фила, и я удивлён, что он не едет в Лос-Анджелес», — приводятся слова Малкина на официальном сайте клуба.