Дубински: Торторелла позволил нам расправить крылья и играть, невзирая на ошибки

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс»рассказал, что главный тренерперестал фокусировать внимание игроков на ошибках и позволил им просто играть.«Когда я работал с ним в „Рейнджерс“, мы разбирали по 50 видео с ошибками, сейчас по 20. Он позволяет ребятам делать ошибки, а не разбирать их на видео. Так что он позволяет ребятам расправить крылья и просто играть. Думаю, это особенно важно для молодых игроков, которые обязательно будут ошибаться. Все мы будем ошибаться», — приводятся слова Дубински на официальном сайте НХЛ.