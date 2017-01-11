Дубински: Торторелла позволил нам расправить крылья и играть, невзирая на ошибки

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Брэндон Дубински рассказал, что главный тренер Джон Торторелла перестал фокусировать внимание игроков на ошибках и позволил им просто играть.
«Когда я работал с ним в „Рейнджерс“, мы разбирали по 50 видео с ошибками, сейчас по 20. Он позволяет ребятам делать ошибки, а не разбирать их на видео. Так что он позволяет ребятам расправить крылья и просто играть. Думаю, это особенно важно для молодых игроков, которые обязательно будут ошибаться. Все мы будем ошибаться», — приводятся слова Дубински на официальном сайте НХЛ.