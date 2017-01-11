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Торторелла: у «Коламбуса» сейчас оба вратаря из АХЛ

11 января 2017, среда. 11:46. Хоккей
Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал поражение от «Каролины Харрикейнз» (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Форсбергу было тяжело. Бобровский заболел, и у нас сейчас оба вратаря из АХЛ. Думаю, он хорошо выбирал позицию, но были и ошибки. Этого следовало ожидать, момент непростой.

Наше большинство не работало, и тут нужно отдать должное сопернику. Их меньшинство показывает себя хорошо в течение всего сезона. Ключевым моментом игры, по-моему, стало то, что после гола Андерсона мы стали меньше бросать. После этого у нас были ещё моменты, но тут справлялся Уорд», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Каролина Харрикейнз Коламбус Блю Джекетс Джон Торторелла
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