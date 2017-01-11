Глинкин: тренерский штаб «Ак Барса» дал мне восстановиться, я готов играть

Нападающий «Ак Барса»высказался о текущем положении дел в команде и своём самочувствии. Хоккеист пропустил три матча из-за травмы, но готов сыграть 12 января.«На турнирную таблицу сейчас не смотрим вообще. В первую очередь мы думаем о том, как играть на победу, а потом уже, после окончания чемпионата, будем думать о том, кто попадётся в первом раунде плей-офф. Даже не задумывался о перспективе сыграть в Китае.Сейчас у меня всё нормально. Тренерский штаб дал мне восстановиться. Я готов играть. Были небольшие проблемы, микротравмы. Сейчас всё нормально. Всегда обидно сидеть на трибуне, хочется играть и приносить пользу команде. Но ничего страшного. «Локомотив» играет по строгой системе – плотная игра в обороне. Ничего страшного. Будем искать счастье в нападении, играть на победу», — цитирует игрока «Р-Спорт».