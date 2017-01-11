Канарейкин: «Авангард» будет пробовать диктовать свои условия в матче со СКА

Главный тренер «Авангарда»поделился ожиданиями перед матчем со СКА, который начнётся сегодня в 19:30 мск.«Понимаем, что это неординарная игра для нас, она стоит особняком. Хорошая проверка на данном этапе, и я думаю, что хорошо подошли к ней, набрали ход, мы психологически хорошо готовы. Интересно будет посмотреть сегодняшнюю игру.На что будем обращать внимание? Первое – это дисциплина, второе – сегодня должен быть коллектив. Мы должны нигде не уступить, а, наоборот, работать и стараться первыми идти на контакт. Будем пробовать диктовать свои условия. Мы понимаем, что если где-то в каких-то компонентах мы уступаем, то за счёт самоотдачи мы это компенсируем», — цитирует Канарейкина официальный сайт клуба.