Бурмистров: в «Аризоне» от меня ждут атакующего хоккея, голов и передач

Нападающий, недавно перешедший из «Виннипег Джетс» в «Аризону Койотс», поделился первыми впечатлениями от новой команды.«Первые впечатления от знакомства очень хорошие. Более конкретные задачи обсудим позже, но понимание того, чего от меня хотят, уже есть. Прежде всего от меня ждут атакующего хоккея. Голов хотят и передач.Шанс попасть в первые звенья? Я думаю, такие шансы у меня есть. Всё остальное зависит от меня самого», — приводит слова Бурмистрова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.