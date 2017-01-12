Глебов: с Лукашенко на льду зевать не приходится, бывает, и достаётся от него

Защитник Андрей Глебов, выступавший в команде президента Беларуси на Рождественском турнире, рассказал об игре вместе с Александром Лукашенко.
«Участвовать в Рождественском турнире — настоящий хоккейный праздник! Всегда приятно играть при переполненных трибунах. Тем более в одной связке с президентом Беларуси. В чемпионатах в Беларуси не раз ставил рекорды по количеству забитых шайб и голевых передач среди защитников. Как только исполнилось 35 лет, пригласили в команду президента. Получаю огромное удовольствие от выступлений на этом турнире. Тем более что наша команда побеждает на нем уже второй год подряд.
Бывает, и достаётся от него во время игры. Хоккей — это эмоции. С ним зевать не приходится. Даже со скамейки кричит: «Давай, беги!», «Бросай!» После игры обязательно заходит в раздевалку, жмёт каждому руку, благодарит за игру. Он — человек, очень увлечённый хоккеем, живёт им. По всей Беларуси построены ледовые дворцы! Играй — не хочу. На матчах полные трибуны», — цитирует Глебова «Союзное Вече».