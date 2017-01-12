Новиков: перед ОИ в Корее отличная идея провести Матч звёзд во Владивостоке

Заслуженный тренер Россииподелился мнением о Матче звёзд КХЛ—2018, на который «Адмирал» сегодня подал заявку.«Я думаю, Матч всех звёзд — это очень интересное событие. Мы видим, что хоккей проникает во все уголки нашей страны. «Адмирал» огромные молодцы, что подали заявку на проведение такого мероприятия.Олимпиада-2018 состоится в Корее, и у федерации есть задумка проводить предолимпийские сборы во Владивостоке. Это хорошие социальные проекты, с помощью них мы ещё раз показываем масштабы нашей страны и в тоже время доступность хоккея для нашего народа.Думаю, сейчас делается всё правильно. Матч звёзд теперь проводится не только в столичных городах. В принципе главный критерий — это хороший каток и наличие инфраструктуры. Нельзя проводить только там, где очень холодно, где-то в районе Полярного круга», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ксенией Ливановой.