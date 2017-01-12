Форвард «Автомобилиста» Голышев дисквалифицирован на три матча, Ржига — на один

СДК КХЛ вынес решение по эпизодам матча братиславского «Слована» и екатеринбургского «Автомобилиста» (3:2 ОТ).На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наложенное на нападающего ХК «Автомобилист»(№ 15) наказание по правилу 540 б (Атака в голову или шею) – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – на наказание по правилу 534 д (Атака игрока, не владеющего шайбой) «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п. 1.1. статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу.Также решено наложить на главного тренера ХК «Слован»наказание по правилу 565 а (Представитель команды, покидающий скамейку для игроков) «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017» — дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.) – и согласно п. 2.4. статьи 26 дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу. Кроме того, поскольку дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) стал тренера повторным в нынешнем чемпионате, на него согласно п. 4.3.1. ст.26 дисциплинарного регламента накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.