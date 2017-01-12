Ильенко: хорошо, что тренеры мне доверяют, где доверие — там и игровое время

Нападающий ярославского «Локомотива», ставший автором победной шайбы во встрече с казанским «Ак Барсом» (2:1), дал свой комментарий по итогам матча.«Наконец-то сегодня повезло, шайба залетела после рикошета. По сезону было много моментов, и везения часто недоставало, передачи-то были классные. Хорошо, что тренеры доверяют. Где доверие – там и игровое время, уверенность. А чем больше я буду набирать очков, тем больше будет и времени. Надо отрабатывать каждый момент, к каждому моменту в игре относиться как к последнему.Когда Сашу Полунина заменили на Кадейкина, игра нашей тройки особо не поменялась – надо было продолжать играть по заданию, при этом искать моменты. Для молодых игроков самое главное – игровое время, и только от нас зависит, как мы им воспользуемся. Ну любой ценой нужно побеждать, рубиться в каждом матче.Особого секрета игры против «Ак Барса» нет, хоть мы и играем с ним удачно последнее время. Но тут спасибо надо сказать персоналу команды, тренерам, которые правильно подводят нас к матчам, где-то разбирают нюансы. Ну и, повторюсь, без желания побеждать мы не могли бы выигрывать», — передаёт слова Ильенко корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.