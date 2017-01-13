НХЛ: Кросби, Макдэвид и Бобровский – главные претенденты на «Харт Трофи»

Официальный сайт НХЛ провёл предварительное голосование для определения кандидатов на приз самому ценному игроку («Харт Трофи») по итогам половины сезона. В голосовании участвовали 12 экспертов, которые должны были назвать топ-5 претендентов (по схеме очков 5-4-3-2-1).
Лидирует капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби с 49 очками (6 первых мест), на втором месте – Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» (43 очка, 3 первых места), на третьем – голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский (29 очков, 3 первых места). В топ-5 также вошли ещё два вратаря – Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс», 17 очков) и Деван Дубник («Миннесота Уайлд», 12 очков).
Из россиян были также упомянуты форварды Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз», 8 очков) и Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз», 5 очков).