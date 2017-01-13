Бадюков: c Канарейкиным мы пересекались, когда я был молодым, он меня учил

Комментаторыподелились ожиданиями от участия в Матче звёзд КХЛ.«В качестве хоккеиста я участвовал в Матчах звёзд, а в качестве тренера – впервые. Это большая честь для меня! Уверен, что игроки подготовятся и покажут нам, например, интересные варианты пробивания буллитов, а, может, кто-то станцует или споет. Хочется увидеть совершенно что-то новое. С Ильёй Воробьёвым мы не пересекались в работе, но играли друг против друга. Конечно, я прекрасно знаю его отца – Петра Ильича Воробьёва. И я очень рад, что Илья Петрович пошёл по его стопам и добился таких успехов на поприще тренера. От Уфы у меня прекрасные впечатления всегда. Так получилось, что мне везёт в этом городе: часто забивал «Салавату Юлаеву». Сейчас там есть современная арена, но и в старом дворце мне игралось очень комфортно. Конечно, в 2008 году мой «Локомотив» там проиграл финал, есть ложка дёгтя, но это не значит, что в Уфу мне возвращаться неприятно. Отличный город, отличные болельщики и очень хорошая команда там», — цитирует Гуськова официальный сайт КХЛ.«Я первый раз буду участвовать в Матче звёзд, и эмоции у меня будут как у ребёнка, который впервые увидел аттракционы! Плюс будет очень приятно поработать в паре с таким сильным специалистом, как Фёдор Канарейкин. С Фёдором Леонидовичем мы пересекались, когда я был молодым, он меня учил. Сколько лет назад-то это было… Лет 20, наверное. А потом много раз играл против него. Сейчас мы с ним в хороших отношениях, а ещё я отлично знаком с его сыном. Как распределим роли с Канарейкиным? Думаю, тут автоматически всё ясно! Я буду как стажёр, ученик, буду начинать с самых азов. Надо постараться получить удовольствие от процесса и передать положительную энергию игрокам, чтобы и им, и Фёдору Леонидовичу было комфортно в игре. А как это сделать – решим уже по ходу. Никакую «фишку» я не готовлю, не думаю, что она пригодится. Пока нацеленность только на отличное настроение, шутки, позитив. Если что – будем импровизировать», — отметил Бадюков.