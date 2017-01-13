Холл: я заслужил четыре минуты штрафа

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тэйлор Холл после матча с «Эдмонтон Ойлерз» (2:3 ОТ) рассказал о стычке с Заком Кэссианом.«На личном уровне я бы не хотел принимать участие в таких матчах. Не из-за страха, просто сталкиваться с таким непросто. В целом это был классный вечер, были овации, но в концовке, по-моему, меня немного даже освистали.После того как тебя освистали, можно говорить, что ты уже бывший игрок «Ойлерз». Последние 6-7 дней получились напряжёнными, я не знал, чего ожидать, мне предстоял матч против бывшей команды. В двух матчах мы набрали два очка, должны были набирать больше.Что касается стычки с Кэссианом, то я действительно хотел его толкнуть, но не в лицо. Это было не слишком умно. Я заслужил четыре минуты штрафа. Если бы я мог вернуть время назад… Иногда эмоции берут верх. К счастью, соперник не забил в большинстве», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.