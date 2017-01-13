Мутко: Овечкин встал на один уровень со многими выдающимися хоккеистами мира

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко считает, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, набрав 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ, встал на один уровень с остальными выдающимися игроками мира.
«Александр Овечкин — это истинный представитель российского хоккея, и он всегда это доказывает, человек всегда играет на пределе своих возможностей. В целом считаю, что Саша большой спортсмен и не каждому дано достигнуть такого результата в лучшей хоккейной лиге мира.
Он встал на уровень со многими выдающимися хоккеистами мира. А что касается его преданности нашей сборной, то он приезжает всегда в сборную и выступает так, что всё, что у него есть, он отдаёт», — цитирует чиновника ТАСС.