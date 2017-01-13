Лэк: в НХЛ нужно ввести «Овизону», чтобы было можно сдерживать Овечкина

Вратарь «Каролины» Эдди Лэк предлагает создать «Овизону», откуда форвард Александр Овечкин не будет иметь права бросать по воротам.
«Трапециевидная зона была придумана, что ограничить таланты Бродера в работе с клюшкой, теперь нужно ввести «Овизону», чтобы было можно сдерживать Овечкина», – написал Лэк в своём «твиттере».
Овечкин 11 января в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (5:2) забросил две шайбы и был признан первой звездой матча. Хоккеист набрал свои 1000-е и 1001-е (546+455) очки в 880 матчах регулярных чемпионатов НХЛ.