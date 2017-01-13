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Лэк: в НХЛ нужно ввести «Овизону», чтобы было можно сдерживать Овечкина

13 января 2017, пятница. 15:38. Хоккей
Вратарь «Каролины» Эдди Лэк предлагает создать «Овизону», откуда форвард Александр Овечкин не будет иметь права бросать по воротам.

«Трапециевидная зона была придумана, что ограничить таланты Бродера в работе с клюшкой, теперь нужно ввести «Овизону», чтобы было можно сдерживать Овечкина», – написал Лэк в своём «твиттере».

Овечкин 11 января в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (5:2) забросил две шайбы и был признан первой звездой матча. Хоккеист набрал свои 1000-е и 1001-е (546+455) очки в 880 матчах регулярных чемпионатов НХЛ.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
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13 января 2017, пятница
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