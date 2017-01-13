Скабелка: от «Сибири» отвернулась удача, но она любит сильных

Главный тренер «Сибири»подвёл итог выездного матча с ЦСКА, который закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.«Хороший матч провели со сложным соперником, играли на равных, в каких-то моментах переигрывали, здорово забили гол, который нам не засчитали. Завтра, наверное, расскажут, что это был хороший гол. Пока от нас где-то отвернулась удача, но она любит сильных. Немного мы недорабатываем в каких-то моментах. Что касается Тейлора, в него попала шайба. По первому впечатлению, парень потерялся, но с ним, слава богу, всё нормально. С чем связано то, что в прошлом сезоне «Сибирь» уступала ЦСКА по всем фронтам, а сейчас игра преобразилась? Мы не добираем очки, и находимся не там, где хотелось бы находиться.Что нужно сделать, чтобы вернуть игру Шалунова с Шумаковым? Это спорт, как только ты даёшь слабину, кажется, что какие-то вещи будут продолжаться всегда. Чем тебе больше дано, тем больше надо работать. Они молодые ребята и уже много сделали в этом сезоне», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.