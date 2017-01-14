«Вашингтон» забросил 6 безответных шайб «Чикаго», Овечкин набрал 1 очко

«Вашингтон Кэпиталз» одержал разгромную победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в «Веризон-центре» в Вашингтоне и закончилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.В составе «столичных» дубль оформил Джей Бигл (7-я и 59-я минуты), ещё по голу забили Никлас Бекстрём (7), Бретт Коннолли (18), Том Уилсон (38) и Ти Джей Оши (49). Российский нападающий «Вашингтона»записал в свой актив одну результативную передачу. Голкипер «Кэпиталз» Брэйден Холтби оформил шат-аут, отразив 24 броска по своим воротам.Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов провёл на льду 17 минут, защитник Дмитрий Орлов — 21 минуту. Форварды «Чикаго» Артём Анисимов и Артемий Панарин отыграли по 18 минут.