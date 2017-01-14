«Аризона» добыла волевую победу над «Виннипегом»

«Аризона Койотс» обыграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на «Хила Ривер-Арене» в Глендейле и закончилась со счётом 4:3 в пользу хозяев. Отметим, что пять шайб из семи были заброшены в первом периоде.Шон Мэттьяс на 4-й минуте вывел «Виннипег» вперёд, однако после этого «Аризона» в течение 10 минут забила 4 гола. Дублем отметился Брендан Перлини (5-я и 15-я минуты), ещё по голу в активе Питера Холланда (9) и Джейми Макгинна (11). В третьем периоде «Джетс» сократили отставание до минимума благодаря голам Марка Стюарта (43) и Блейка Уилера (59), но на большее их не хватило.