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Видео. «Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак»

14 января 2017, суббота. 09:00. Хоккей
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и «Спартаком». Встреча проходила в Магнитогорске и завершилась победой хозяев льда со счётом 6:3.

В первом периоде красно-белые отличились дважды благодаря голам Сергея Шмелёва и Александра Васильева, а на старте второй двадцатиминутки Игорь Мирнов сделал счёт 3:0. Вскоре Сергей Мозякин отыграл одну шайбу, а затем Александр Сёмин реализовал большинство «пять на три».

В третьем периоде Ярослав Косов сравнял счёт, а на 58-й минуте Мозякин оформил дубль и вывел «Магнитку» вперёд. Томаш Филиппи забросил в пустые ворота, а окончательный счёт установил Косов, сделавший дубль за две секунды до финальной сирены.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2017, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
6 : 3 0:2, 2:1, 4:0
Спартак
Москва
0:1 – Шмелёв (Бобров) – 02:20 (5x5), 0:2 – Васильев (Мирнов, Глазачев) – 11:08 (5x4), 0:3 – Мирнов (Васильев, Глазачев) – 21:10 (5x5), 1:3 – Мозякин – 27:17 (5x5), 2:3 – Сёмин (Ли, Зарипов) – 37:17 (5x3), 3:3 – Косов (Калетник, Сантала) – 52:24 (5x5), 4:3 – Мозякин (Ли, Зарипов) – 57:43 (5x4), 5:3 – Филиппи (Коварж, Бирюков) – 59:06 (en), 6:3 – Косов (Ли, Калетник) – 59:58 (5x5)


>>>Календарь регулярного чемпионата КХЛ-2016/2017

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Металлург Мг ХК Спартак
Новости. Хоккей
14 января 2017, суббота
09:00 Видео. «Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак»
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