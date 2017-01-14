Видео. «Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак»

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и «Спартаком». Встреча проходила в Магнитогорске и завершилась победой хозяев льда со счётом 6:3.В первом периоде красно-белые отличились дважды благодаря голам Сергея Шмелёва и Александра Васильева, а на старте второй двадцатиминутки Игорь Мирнов сделал счёт 3:0. Вскоре Сергей Мозякин отыграл одну шайбу, а затем Александр Сёмин реализовал большинство «пять на три».В третьем периоде Ярослав Косов сравнял счёт, а на 58-й минуте Мозякин оформил дубль и вывел «Магнитку» вперёд. Томаш Филиппи забросил в пустые ворота, а окончательный счёт установил Косов, сделавший дубль за две секунды до финальной сирены.