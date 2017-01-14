«Слован» — «Барыс»: видео лучших моментов

<a href="http://ads.adfox.ru/202433/goDefaultLink?p1=biozy&p2=v" target="_top"><img src="http://ads.adfox.ru/202433/getDefaultImage?p1=biozy&p2=v" border="0" alt=""></a>
Футбол
РФПЛ
ФНЛ - Первый дивизион
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Кубок России
ПФЛ - Второй дивизион
Молодёжное первенство
Сборная России
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций
Южная Америка
Украина
Франция
Женский футбол
Прочие турниры
Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com
Любители
Студенческий футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
МХЛ
ВХЛ
ЧМ по хоккею 2016
Евротур
Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20
Ночная Лига
MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины
Кубок мира-2016/17. Женщины
ЧМ-2017
Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017
WTA
ATP
Кубок Дэвиса
Кубок Федерации
Кубок Кремля
Рио 2016
Авто
Формула-1
Мотогонки
Ралли
Младшие серии
DTM/WTCC/Туринг
Дакар/Ралли-рейды
Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы
Любители
Женский бокс
ММА
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины
Суперлига женщины
Лига чемпионов
Еврокубки
Кубок России
Пляжный волейбол
Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон
Мини-футбол
Фигурное катание
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Лёгкая атлетика
Лыжный спорт
Пляжный футбол
Гандбол
Конный спорт
Хоккей с мячом
Велоспорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Европейские игры 2015
Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
League of Legends
Везде
Новости
Статьи
Регистрация
Вход
Завершить регистрацию
Лента новостей
Фэнтези футбол
Спортивный ТВ-гид
Рейтинг букмекеров
Новогодний Чемпионат
Футбольные трансферы
Допинг
Билеты на спорт
Купить билет на матч ХК Витязь!
175 лет назад
2016
Главные новости
Популярные
10:00
Никита Филатов в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж из редакции
09:17
Ли из «Магнитки» установил рекорд по передачам среди защитников за «регулярку»
09:00
Выиграет ли Белов у бывшей команды и как завершатся другие матчи КХЛ
07:11
«Коламбус» без Бобровского обыграл «Тампу» с Василевским
05:49
«Рейнджерс» проиграли «Торонто», Бучневич отметился голевым пасом
19:48
Мозякин повторил рекорд Мозеса по количеству голов в «регулярке» за один сезон
20:13
Женская сборная России проиграла США в полуфинале МЧМ
17:38
Пирогова: судьи распустили игру с Чехией, вот люди и начали свистеть на эмоциях
05:36
«Вашингтон» забросил 6 шайб «Чикаго», Овечкин набрал 1 очко
11:33
Знарок: надеюсь, наш тандем с Гимаевым поможет команде выступить хотя бы ярко
События вчера
Сейчас
Сегодня
Завтра
«Слован» — «Барыс»: видео лучших моментов
14 января 2017, суббота. 09:39.
Хоккей
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Слованом» и «Барысом». Встреча проходила в Братиславе и завершилась победой хозяев льда со счётом 4:1.
В составе хозяев отличились Джефф Таффе, Патрик Лушняк, Ник Пластино и Кайл Чипчура. У гостей единственный гол на счету Брэндона Боченски.
КХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2017, пятница. 21:00 МСК
Слован
Братислава
4 : 1
0:0, 3:0, 1:1
Барыс
Астана
1:0
– Таффе (Серсен, Кундратек) – 27:46 (5x4)
,
2:0
– Лушняк (Бачик) – 28:20 (5x4)
,
3:0
– Пластино (Шварны, Чипчура) – 38:59 (5x5)
,
3:1
– Боченски (Даллмэн, Бойд) – 47:57 (5x4)
,
4:1
– Чипчура (Мусатов) – 53:49 (5x5)
>>>Календарь регулярного чемпионата КХЛ-2016/2017
Источник:
«Чемпионат»
Сообщить об ошибке
Теги
ХК Барыс
ХК Слован
Комментарии:
Правила
Новости. Хоккей
14 января 2017, суббота
10:13
«Филадельфия» выставила форварда Гордона на драфт отказов
10:00
Никита Филатов в гостях у «Чемпионата». Фоторепортаж из редакции
09:39
«Слован» — «Барыс»: видео лучших моментов
09:35
Тротц: у «Кэпиталз» сегодня тянули канат все четыре звена
09:17
Ли из «Магнитки» установил рекорд по передачам среди защитников за «регулярку»
09:15
Кенневилль: ничего хорошего о нашей игре с «Вашингтоном» сказать нельзя
09:15
«Трактор» — ХК «Сочи»: видеообзор
09:00
Видео. «Металлург» (Магнитогорск) — «Спартак»
09:00
Выиграет ли Белов у бывшей команды и как завершатся другие матчи КХЛ
07:50
«Нью-Джерси» обыграл «Калгари», прервав серию из четырёх поражений
07:43
«Аризона» добыла волевую победу над «Виннипегом»
07:11
«Коламбус» без Бобровского обыграл «Тампу» с Василевским
06:21
Занковец: «Барыс» включился в игру со «Слованом» слишком поздно
06:18
Хет-трик Тавареса принёс «Айлендерс» победу над «Флоридой»
06:08
«Каролина» обыграла «Баффало», Скиннер и Макгинн оформили по дублю
05:49
«Рейнджерс» проиграли «Торонто», Бучневич отметился голевым пасом
05:43
Стантиен: второй период с «Барысом» был одним из лучших для «Слована»
05:36
«Вашингтон» забросил 6 шайб «Чикаго», Овечкин набрал 1 очко
03:06
Климкина: со Швецией женской «молодёжке» нечего терять — либо всё, либо ничего
00:58
Бобарико: женская «молодёжка» очень плохо сыграла в нападении в полуфинале с США
00:22
Защитник «Сан-Хосе» Демело пропустит два месяца из-за перелома запястья
00:02
«Авангард» перевёл защитника Густафссона в список травмированных
13 января 2017, пятница
23:59
Косов: впереди плей-офф, где таких провалов «Магнитке» допускать нельзя
23:41
«Автомобилист» взял верх над «Медвешчаком», Сохатский сыграл на ноль
23:39
Гол Гизатуллина принёс «Локо» победу над ХК «Рига»
23:38
«Слован» в Братиславе обыграл «Барыс» и одержал третью победу подряд
23:37
Шилин: лидеров «Северстали» не разбирал, но знал, как они играют в большинстве
23:12
Костицын: «Сочи» нужно брать очки и закрепляться в зоне плей-офф
22:57
Квартальнов: если Ничушкин сыграет с «Динамо», значит и на Матч звёзд поедет
22:48
Кугрышев: с «Сибирью» всегда очень приятно играть
22:46
Скабелка: от «Сибири» отвернулась удача, но она любит сильных
22:46
Гулявцев: игроков «Северстали» упрекнуть не могу — играли мы неплохо
22:46
Канарейкин: «Авангард» набрал три очка и реализовал большинство — это позитив
22:37
Фастовский: идеальный вариант для судей – чтобы Артюхин не появлялся на льду
22:33
Бердников: у «Кузни» нет денег на лидера, который будет тянуть команду
22:30
Шипачёв: разберём «Сибирь», но вообще хорошая, боевая команда
22:27
Вадим Шипачёв сделал 300-ю передачу в своём 500-м матче КХЛ
22:21
Поцелуй болельщицы с “конём” и смех Квартальнова. Фото с матча ЦСКА — “Сибирь"
22:18
Хохлачёв: в первом периоде с «Кузней» СКА сделал игру
22:15
Дадонов: Овечкин — гордость российского хоккея, он может обогнать Ягра
22:14
Бердников: до матча сказал, что игроки СКА сначала не на «мерседесах» ездили
22:07
Знарок: у «Кузни» есть характер, но мастерства не хватает
22:01
Шайба Бойчака не спасла «Сибирь» от поражения в матче с ЦСКА
21:49
СКА забил девять голов в ворота «Кузни», Дадонов и Шипачёв набрали по 4 очка
21:36
Защитник «Витязя» Ержабек заменит игрока «Сочи» Фантенберга на Матче звёзд КХЛ
Все новости
RSS
Сколько очков наберёт Александр Овечкин за карьеру в НХЛ?
Обгонит Могильного и Ковалёва, но не Фёдорова (1032 очка)
Обойдёт Фёдорова и станет самым результативным россиянином в НХЛ (1179 очков)
Войдёт в десятку самых результативных игроков в истории НХЛ (1590 очков)
Обгонит Гретцки и станет лучшим бомбардиром в истории НХЛ (2857 очков)
Проголосовать
Архив →
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Вакансии
|
Виджеты
Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
Возрастное ограничение 18+