«Слован» — «Барыс»: видео лучших моментов

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Слованом» и «Барысом». Встреча проходила в Братиславе и завершилась победой хозяев льда со счётом 4:1.В составе хозяев отличились Джефф Таффе, Патрик Лушняк, Ник Пластино и Кайл Чипчура. У гостей единственный гол на счету Брэндона Боченски.