Баркер: «Барысу» нужно играть увереннее, чтобы попасть в плей-офф

Защитник астанинского «Барыса»прокомментировал поражение от братиславского «Слована» (1:4) и возможность попадания команды в плей-офф.«Слован» нас переиграл в этом матче, во втором периоде они хорошо использовали свои моменты, потом мы добавили, но этого было уже недостаточно. Был рад вернуться в Братиславу, плохо, что мы проиграли. Нам нужно играть с большей уверенностью в свои силы, больше бросать по воротам, и тогда у нас будет шанс попасть в плей-офф. Нужно продолжать добавлять», — сказал Баркер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рихардом Вайнфортнером.