НХЛ: Торторелла — главный претендент на приз лучшему тренеру сезона

Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на приз лучшему тренеру («Джек Адамс Эворд») по итогам половины сезона.В голосовании участвовали 12 экспертов, которые должны были назвать топ-5 претендентов (по схеме очков 5-4-3-2-1).Лидирует главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла (60 очков, все 12 первых мест), второе место у Брюса Будро («Миннесота», 40), третье – у Майка Бэбкока («Торонто», 17).Также в топ-5 вошли Тодд Маклеллан («Эдмонтон», 16) и Ален Виньо («Рейнджерс», 15).