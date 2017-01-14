Мартемьянов: игроки «Амура» отдавали душу на протяжении двух периодов

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура»подвёл итоги после матча с рижским «Динамо» (5:0).«Мы очень ответственно готовились к встрече с рижским «Динамо», посмотрели не один матч. Знаем, что это высоко организованная, техничная, умеющая играть в хоккей команда. Ребята очень грамотные, и мы немножко опасались.К сожалению, нашей команде не удался первый период по какой-то причине. Будем разбираться, в чём дело. Немножко проспали. Но во втором добавили, хорошо забили и строго сыграли в обороне.Команда сегодня отдавала душу два периода. За это, конечно, спасибо ребятам. В принципе, всё. С победой! Готовимся к следующему матчу», — цитирует Мартемьянова официальный сайт команды.