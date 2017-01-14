Яшин, Морозов и Юрзинов-ст. выберут игроков МХЛ для участия в Матче звёзд КХЛ

Недостающих участников Матча звёзд КХЛ по итогам Кубка вызова выберет экспертная группа, в которую войдути другие. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Ерыкалову сообщил член совета директоров КХЛ и бывший президент лиги Александр Медведев.По регламенту впервые в истории Матча звёзд в нём примут участие четыре представителя Молодёжной хоккейной лиги, вызванных на Кубок вызова.Кубок вызова состоится в Уфе 15 января и тем самым откроет Неделю звёзд хоккея, а Матч звёзд КХЛ пройдёт там же 21-22 января.