Аболс: Гурьянов удивил на МЧМ буллитами, добавил при игре в защите

Главный тренер тольяттинской «Лады»прокомментировал выступление экс-хоккеиста командына молодёжном чемпионате мира.«Поглядывал за его статистикой в АХЛ и следил на чемпионате мира. Знаю, что сначала его критиковали, но в нужных матчах — в полуфинале и за бронзу — он сыграл здорово. Удивил буллитами, тем, как хладнокровно он их реализовал. В прошлом сезоне у него была такая вещь, что когда он терял шайбу, то сразу выключался из игры. Но сейчас могу отметить игру в зоне обороны, всё внимательно и по делу. Рад за него. АХЛ — тоже неплохой уровень, пускай развивается карьера и удача сопутствует», — сказал Аболс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.