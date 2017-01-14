Рамстедт: «Амуру» нужно показать такой же высокий уровень игры в следующем матче

«По-моему, первый период сложился неважно. Но во втором и третьем мы показали хорошую игру. Все здорово действовали, создавали моменты, контролировали шайбу, и благодаря этому команда забила много голов. Тяжело сказать, почему в первом периоде не получалось играть так, как в следующих. «Динамо» тоже показывало хорошую игру, всегда нужно учитывать, как действует соперник. Сейчас это уже не так важно. Нужно сохранить такой уровень игры и показать его в следующем матче.
Сейчас ко мне вернулась уверенность, и, конечно, у меня замечательные партнёры. Очень помогает то, что играю с Кууселой и Зогорной, с которыми и начинал сезон. Все встаёт на свои места», – цитирует Рамстедта пресс-служба клуба.