Пирогова: женская молодёжная сборная России показала, что нас не сломить

Капитан молодёжной женской сборной Россиипосле матча со Швецией (2:0) поделилась эмоциями после завоевания бронзовых медалей чемпионата мира. Пирогова после четвертьфинала с Чехией была дисквалифицирована на один матч за драку и пропустила полуфинал с США (0:6).«Это потрясающе. Мы бились друг за друга, играли как команда и показали, что нас не сломить. Было ужасно не иметь возможности выйти в полуфинале и помочь команде. Так что было здорово вернуться в состав в матче за бронзу, и я сделала то, что была должна», — приводятся слова Пироговой на официальном сайте турнира.