«Анахайм» одержал сухую победу над «Аризоной»

«Анахайм Дакс» обыграл «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на «Хила Ривер-Арене» в Глендейле и закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей.Голы в этом матче на счету Хампуса Линдхольма (6-я минута), Ника Ритчи (41) и Райана Кеслера (60). Голкипер «Анахайма» Джонатан Бернье отразил 26 бросков по своим воротам, оформив шат-аут.Эта победа стала для «Анахайма» третьей подряд и шестой в последних семи матчах. Отметим, что «Дакс» обыграли «Койотс» второй раз за неделю. 7 января «Анахайм» победил в овертайме — 3:2.