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Пас Тарасенко помог «Сент-Луису» уверенно и всухую обыграть «Сан-Хосе»

15 января 2017, воскресенье. 09:19. Хоккей
«Сент-Луис Блюз» на выезде переиграл действующего победителя Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Блюзмены» прервали свою серию поражений на отметке в два матча подряд. «Акулы» проиграли второй матч кряду.

«Блюзмены» забили четыре безответных гола — отличились Колтон Парэйко, Дэвид Перрон, Йори Лехтеря и Александр Стин.

Российский форвард «Блюз» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей. Также на его счету 3 броска по воротам, 1 силовой приём и показатель полезности «+1»

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2017, воскресенье. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0 : 4 0:0, 0:2, 0:2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Парэйко (Штястны, Шаттенкирк) – 25:27 (5x4), 0:2 – Перрон (Парэйко, Фаббри) – 30:01 (5x5), 0:3 – Лехтеря (Пьетранджело, Тарасенко) – 49:16 (5x5), 0:4 – Стин (Шварц, Шаттенкирк) – 54:37 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сан-Хосе Шаркс Сент-Луис Блюз Владимир Тарасенко
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