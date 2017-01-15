Пас Тарасенко помог «Сент-Луису» уверенно и всухую обыграть «Сан-Хосе»

«Сент-Луис Блюз» на выезде переиграл действующего победителя Западной конференции НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Блюзмены» прервали свою серию поражений на отметке в два матча подряд. «Акулы» проиграли второй матч кряду.«Блюзмены» забили четыре безответных гола — отличились Колтон Парэйко, Дэвид Перрон, Йори Лехтеря и Александр Стин.Российский форвард «Блюз»отметился голевой передачей. Также на его счету 3 броска по воротам, 1 силовой приём и показатель полезности «+1»