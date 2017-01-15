А.Медведев: следующую Неделю звёзд можно провести во Владивостоке или Хабаровске

Член правления СКА и КХЛ Александр Медведев поделился ожиданиями от Кубка Вызова в Уфе и рассказал, какие города могут принять следующую Неделю звёзд хоккея.
«Хочу выразить признательность республике Башкортостан. Без их участия такого праздника не было бы. Это очень нелегко организовать мероприятие, когда и молодёжь, и звёзды КХЛ, и женщины будут соревноваться в рамках одного турнира. Вы посмотрите, как украшен город! И погода решила отозваться. Идея о том, что Кубок вызова – это не просто выставочный матч, а битва за то, какая конференция лучше, будет продолжена. Это привлекает зрителей. Мне нравится, когда ребята безголово бьются за победу. Запад пока впереди, но Восток рассчитывает, что в ближайшую пятилетку догонит.
КХЛ перешла на новый формат неслучайно. После того, как лига отказалась от формата «россияне против легионеров», где была интрига, накал Матчей звёзд начал спадать. Не только вратарям было обидно, но и защитники спрашивали, зачем мы на льду. Формат опробованный в НХЛ будет очень интересным. Взаимодействие КХЛ и МХЛ – это хорошо. Формат «Восток против Запада» на Кубке вызова смысла менять нет. А вот водить прянички как участие в Матче звёзд – дорогого стоит. Оказаться под прицелом телекамер со звёздами – об этом все мечтают. Это не как в танцах на льду, когда всё известно заранее.
Учитывая, что следующий год олимпийский, и сборная России проведёт сборы на Дальнем Востоке, может и есть смысл провести во Владивостоке или Хабаровске. У нас в стране много городов с современными дворцами, которые могут провести Неделю звёзд хоккея. Если говорим о Востоке, то помимо Владивостока и Хабаровска есть Новосибирск. Там не самый новый дворец, но они тоже давно хотели провести Матч звёзд. Надо понять желание, без поддержки властей это трудно сделать. Многие вещи меряются не деньгами, а организационными делами. Мелочей нет, гостиница и транспорт – всё это важно», — предаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.