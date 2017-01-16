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175 лет назад
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Анисин спел «Без тебя» Стаса Михайлова на льду
16 января 2017, понедельник. 09:42.
Хоккей
Нападающий «Сарыарки»
Михаил Анисин
исполнил песню Стаса Михайлова «Без тебя» после победы команды над «Ижсталью» (3:1) в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.
Это был второй матч Анисина в составе «Сарыарки», куда он недавно перешёл. В двух матчах регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги нападающий забил один гол.
Также видео доступно
здесь
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ХК Сарыарка
Михаил Анисин
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