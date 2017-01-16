Гальченюк: чувствовал себя так, будто для меня это первый матч сезона

Форвард «Монреаля» Алекс Гальченюк поделился впечатлениями от своего возвращения на лёд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4).
«Чувствовал себя так, будто для меня это первый матч сезона. Пришлось пропустить пять с половиной недель. Но я не хотел возвращаться до тех пор, пока не буду здоров на 100 процентов. Может, я мог играть и раньше, но не собирался себя подгонять. Вернулся, только когда появилась уверенность», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.