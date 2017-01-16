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Видео. «Слован» — «Югра»
16 января 2017, понедельник. 15:46.
Хоккей
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Слованом» и «Югрой». Встреча проходила в Братиславе и завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2.
В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Жига Еглич, Джонатан Чичу и Игорь Мусатов. У «Югры» голы на счету Александра Угольникова и Антона Королёва.
КХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2017, воскресенье. 19:30 МСК
Слован
Братислава
3 : 2
1:0, 1:0, 1:2
Югра
Ханты-Мансийск
1:0
– Еглич (Чичу, Серсен) – 04:42 (5x4)
,
2:0
– Чичу (Таффе, Серсен) – 32:03 (5x4)
,
3:0
– Мусатов (Суровы, Чипчура) – 51:37 (5x5)
,
3:1
– Алексеев (Беляев, Кулик) – 51:48 (5x5)
,
3:2
– Королёв (Лапенков, Кулик) – 54:39 (5x5)
>>>Календарь регулярного чемпионата КХЛ — 2016/2017
Источник:
«Чемпионат»
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ХК Слован
ХК Югра
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