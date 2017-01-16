Видео. «Слован» — «Югра»

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча регулярного чемпионата КХЛ между «Слованом» и «Югрой». Встреча проходила в Братиславе и завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2.В составе хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Жига Еглич, Джонатан Чичу и Игорь Мусатов. У «Югры» голы на счету Александра Угольникова и Антона Королёва.