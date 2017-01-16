Секач: надеюсь, что «Ак Барс» пройдёт в плей-офф как можно дальше

Форвард казанского «Ак Барса»прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:1) и выход команды в плей-офф КХЛ.«Мы проиграли четыре матча подряд, было важно победить, мы счастливы, что взяли три очка. Мы сыграли очень хорошо в первом периоде, сегодня сыграли на результат и добились его. Отлично, что мы в плей-офф, теперь надеемся, что пройдём там как можно дальше», — сказал Секач в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.