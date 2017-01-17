Умарк: Кубок Гагарина — главная цель, больше я ни о чём не думаю

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк рассказал о предстоящем Матче звёзд, а также проблемах и целях уфимской команды.
«Я обрадовался, когда узнал, что Матч звёзд будет проходить именно в Уфе. Было приятно, что меня выбрали болельщики, так что жду All Star Game с нетерпением. Новый формат? Идея хорошая, но для начала нужно сыграть матч, чтобы понять, насколько хорош новый формат. Лично мне больше нравится игра четыре на четыре или пять на пять, а вот три на три – это, конечно, необычно и интересно, но нужно для начала ощутить всё это на себе. Сейчас нам нужно думать о нашем турнирном положении в чемпионате. Дело это более серьёзное, чем размышлять на тему того, будет ли у меня горящая клюшка или нечто другое. Конечно, я что-нибудь придумаю, но пока голова забита не этим. Это больше праздник для фанатов.
Игра «Салавата»? У нас сейчас очень много минусов — команда действительно играет нестабильно. Но есть одна важная вещь — когда мы соберёмся в кулак, то можем выиграть абсолютно у любого соперника. Поэтому нужно вернуться к основам, играть лучше в обороне. Тогда победы придут, и всё будет хорошо. На самом деле у нас много лидеров в команде. Я стараюсь быть одним из них, конечно. Повторюсь, что нам нужно найти свою игру до плей-офф, потому что во время плей-офф находить её уже смысла нет. Сейчас надо очень много работать, и все игроки должны проявлять лидерские качества.
Мы точно хотим завершить регулярный чемпионат в четвёрке лучших команд конференции. Конечно, нам очень сложно, много травм. Сейчас хотим выдать серию из 10 лучших матчей в сезоне, чтобы войти в плей-офф с преимуществом своей площадки. В плей-офф мы будем играть только на победу. Сейчас моя мечта выиграть Кубок Гагарина с «Салаватом Юлаевым». Кубок Гагарина — главная цель. Больше я ни о чём не думаю», — цитирует Умарка официальный сайт КХЛ.