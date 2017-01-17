Дацюк, Афиногенов, Мозякин и Медведев будут капитанами на Матче звёзд КХЛ

Стали известны имена капитанов четырёх команд Матча звёзд КХЛ.Капитаном команды дивизиона Боброва стал форвард СКА. В команде дивизиона Тарасова эту роль получил нападающий «Витязя»Форвард «Магнитки»выбран капитаном команды дивизиона Харламова, защитник «Авангарда»– команды дивизиона Чернышёва.Матч звезд КХЛ будет проведён в два этапа. 21 января состоится традиционное мастер-шоу, а 22-го возьмёт старт Турнир четырёх команд, составленных из лучших хоккеистов от каждого дивизиона чемпионата КХЛ. Для выявления победителя будут проведены два полуфинала и финальный матч.