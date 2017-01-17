Мусатов: не считаю себя героем матча со «Спартаком», главное, что взяли три очка

Форвард братиславского «Слована»прокомментировал победу над московским «Спартаком» (3:0) и свой дубль в этом матче.«Нет героев, есть команда. Очень хорошо, что выиграли, взяли нужные очки. Я бы не смотрел на статистику, каждый день — новый день и нужно выходить «от ножа» и играть. Какая разница, что один россиянин в команде? В общении нет никаких проблем», — передаёт слова Мусатова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.