«Коламбус» добыл волевую победу над «Каролиной», Бобровский сделал 24 сейва

«Коламбус Блю Джекетс» одержал волевую победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и закончилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.«Каролина» вышла вперёд на 19-й минуте после гола Себастьяна Ахо. Через 11 секунд Бун Дженнер восстановил равенство, а ещё через 35 секунд Брэндон Дубински вывел вперёд уже «Коламбус». Во втором периоде Дубински оформил дубль (24-я минута), а Лукаш Седлак (30) поставил точку в этой игре.Российский голкипер «Блю Джекетс»пропустивший последние три матча регулярного чемпионата, отразил 24 броска по своим воротам.