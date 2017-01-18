Бучневич продлил свою результативную серию до 7 матчей

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (6:7).
Во втором периоде россиянин поучаствовал в шайбе Мики Зибанежада, затем забил сам, а в третьем ассистировал всё тому же шведскому форварду. Он продлил свою результативную серию до 7 матчей, закончив игру с показателем полезности «+1».
Всего на счету Бучневича стало 13 (5+8) очков в 13 матчах дебютного сезона при показателе полезности «+4».
Видео результативных действий Бучневича:
https://www.nhl.com/video/t-283287334/c-48470103
https://www.nhl.com/video/t-283287334/c-48470503
https://www.nhl.com/video/t-283287334/c-48473403