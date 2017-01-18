Генменеджер «Айлендерс»: порой в НХЛ тренер становится жертвой обстоятельств

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс»рассказал о подробностях отставки главного тренера Джека Капуано и дальнейших событиях.«Не думаю, что Капуано остался бы на следующий сезон в качестве тренера «Айлендерс». Назначив сейчас исполняющим обязанности Дага Уэйта, мы можем начать поиск тренера. Будем рассматривать все аспекты. У Уэйта прекрасное понимание хоккея. Даг стоял за скамейкой на протяжении пяти последних сезонов, у него очень уважительные отношения с игроками. Но мы будем искать любую возможность добиваться побед в матчах. Я не стану говорить о том, с кем встречаюсь, с кем ведём переговоры. В нынешней ситуации нас заботят только отдельно взятый день, новая игра. Будем делать своё дело тихо и эффективно.Мы в середине сезона. Команда набрала лишь 50 процентов очков. Сезон получился иным в сравнении с двумя предыдущими. Нужно развернуть корабль в другую сторону. Я весьма уверен в нашем тренерском штабе и хоккеистах. Надо начинать с ближайшего матча, который пройдёт в четверг.Мы всегда настраиваемся на победу в Кубке Стэнли. «Айлендерс» ничем не отличаются от остальных 29 команд в том плане, что пытаются выигрывать матчи. Я не знаю, не оправдал ли Капуано ожиданий. Думаю, порой в НХЛ тренер становится жертвой обстоятельств, ситуации.В ростере 23 игрока. Тяжело, конечно, делать какие-то ходы в мире, где есть потолок зарплат. Большой трансферной активности в ходе сезона не видно. К сожалению, удар за эти решения принимают на себя тренеры», – сказал функционер.