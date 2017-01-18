Ро: Виклунд рассказывал, что в прошлом Матче звёзд ребята не сильно старались

Нападающий «Куньлуня» Чед Ро поделился ожиданиями от Матча звёзд КХЛ.«Я очень рад, что мне представится возможность поучаствовать в таком празднике. Изучал программу мероприятий, и хотя многие детали держатся в секрете, можно представить, что это будет очень интересно и увлекательно.С историей Матчей звёзд КХЛ я не знаком, но знаю, что в этом году впервые будет проведён турнир четырёх команд. Играть будем в формате «4 на 4», что очень хорошо, на мой взгляд. Думаю, это придаст дополнительный интерес, так как Тоби Виклунд, участвовавший в прошлом Матче звёзд, рассказывал мне, что ребята, в общем-то, не сильно старались. Убеждён, что так, как будет в этот раз, гораздо интереснее и для зрителей, и для самих игроков. В НХЛ такой формат всем понравился – думаю, и здесь будут видны все плюсы.Я участвовал в подобном мероприятии, когда выступал в NCAA. Студенческий Матч звёзд выглядит совсем иначе. Он проходил через некоторое время после окончания чемпионата. За это время многие из нас уже успели отвыкнуть от хоккея, поэтому нам было тяжеловато без практики… Я участвовал в командной эстафете, что оказалось непросто после двухнедельной паузы в тренировках, в конкурсе на скорострельность, в буллитах, кажется, ещё в каком-то, не помню уже», – цитирует игрока официальный сайт КХЛ.