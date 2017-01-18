Ткачёв: пока ещё не думал, чем смогу удивить на Матче звёзд

Нападающий «Ак Барса»поделился ожиданиями от Матча звёзд КХЛ.«Прежде всего Матч звёзд – мероприятие для зрителей. Мы должны постараться не дать им скучать, получить максимум удовольствия от хоккея. Ну а для нас – возможность пообщаться, переключиться с тяжёлого графика чемпионата хотя бы на короткое время на неформальный лад. Думаю, с этим как раз проблем не будет. Сложнее с отдыха переходить к работе. Хотя, признаться честно, сейчас не до отдыха, у «Ак Барса» сложный период.На вопрос, удачна ли идея «Турнира четырёх», ответят болельщики уже после того, как всё закончится. Понравится – будет повод повторить это и в следующем году. Мастер-шоу – вот что не менее интересно, оно снова будет, и я готов поучаствовать в любом конкурсе. Пока ещё не думал, чем смогу удивить. Очень надеюсь на то, что ночью перед мастер-шоу мне что-нибудь приснится. А с Уфой у меня связаны хорошие воспоминания. Прежде всего это молодёжный чемпионат мира 2013 года, в котором принимал участие, бронзовая медаль и матч за третье место с Канадой, выигранный в овертайме (6:5). В решающей голевой комбинации мне довелось поучаствовать. Уфа – это всегда хорошая организация, болельщики, любящие хоккей и разбирающиеся в нём», — рассказал игрок.