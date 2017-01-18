Бердников: рад, что «Кузня» забила два гола после продолжительной засухи

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга»подвёл итоги после поражения от «Барыса» (0:2), которое стало для его команды 12-м подряд.«Рад, что забили два гола после продолжительной засухи. Бились, старались, но мастерство есть мастерство. Если в команде есть лидеры, то они забивают и делают результат. Хоккейный чемпионат – это длинный марафон. И марафон бегут те люди, которые могут бежать, которые накапливают годами игру в КХЛ. Это не трава, которую полили и она за семь дней выросла. Молодёжь набирается опыта и продолжает играть в хоккей», — цитирует Бердникова официальный сайт клуба.